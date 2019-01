Mehrere Tote bei Dammbruch im Südosten Brasiliens

Bei einem Dammbruch in Brasilien sind am Freitag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, dauerte der Rettungseinsatz in der Stadt Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais noch an. Die genaue Opferzahl stehe deshalb noch nicht fest. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es aber "mehrere Tote" gegeben, sagte ein Vertreter der Feuerwehr. Rund 200 Menschen werden vermisst, hieß es.

SN/APA (AFP)/HO Der Dammbruch forderte Todesopfer