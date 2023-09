Mehrere Tote bei heftigen Unwettern in Spanien

Bei heftigen Unwettern sind in Spanien am Wochenende mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Toledo südöstlich von Madrid seien am Montag die Leichen von zwei Männern geborgen worden, teilte die Regierung der Region Kastilien-La Mancha mit. Eines der Opfer sei in der Gemeinde Bargas im Inneren eines Fahrzeugs gestorben. In der Ortschaft Casarrubios del Monte sei ein 20-Jähriger tot aus einem Garagenlift geborgen worden.

BILD: SN/APA/OSCAR DEL POZO CANAS An Flussufer bei Madrid 'gestrandete' Fahrzeuge