Mehrere Tote durch Brand in Flüchtlingslager in Bangladesch

Bei einem Großbrand in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Demnach konnten die Feuerwehrleute die Flammen nach einem stundenlangen Kampf in der Nacht auf Dienstag löschen. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden.

SN/APA (AFP)/- Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen