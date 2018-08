Mehrere Tote durch Schüsse bei Videospiel-Turnier in Florida

In einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Florida sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Schüsse sollen am Sonntag bei einem American-Football-Videospiel-Turnier gefallen sein. Das Büro des Sheriffs sprach auf Twitter von "mehreren Todesopfern". "Mehrere Tote an Ort und Stelle, viele weggebracht", hieß es.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOSHUA LOTT Großer Einsatz für die Polizei