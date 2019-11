Mehrere Tote durch Zyklon "Bulbul" in Indien und Bangladesch

Der Zyklon "Bulbul" hat in Indien und Bangladesch mehrere Todesopfer gefordert. Bis Sonntagvormittag gab es sechs Tote. Mehr als zwei Millionen Menschen verbrachten die Nacht auf Sonntag in Notunterkünften, wie die Behörden mitteilten. Der Zyklon war am Samstag in der Küstenregion von Indien und Bangladesch auf Land getroffen und dann weiter ins Landesinnere gezogen.

SN/APA (AFP)/DIBYANGSHU SARKAR "Bulbul" hinterließ eine Spur der Zerstörung