Mehrere Tote nach schweren Unwettern in Japan befürchtet

Bei schweren Unwettern im Südwesten Japans sind vermutlich mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bei 14 Menschen in einem Altersheim in dem von Überschwemmungen betroffenen Dorf Kuma in der Provinz Kumamoto sei "Herz- und Atemstillstand" diagnostiziert worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag.

SN/APA (AFP)/STR 200.000 Menschen mussten in Japan ihre Häuser verlassen