Mehrere Tote wegen massiver Schneefälle in Japan

Japan wird von massiven Schneefällen in Atem gehalten - und die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Laut örtlichen Medienberichten starben insgesamt mindestens 16 Menschen, unter anderem bei Räumarbeiten. Die nationale Meteorologische Behörde warnte am Dienstag auch Bewohner in gebirgigen Gebieten der Region Kanto, wo auch die Hauptstadt Tokio liegt, vor Schneefällen.

SN/APA (AFP)/STR Schneebedeckte Dinosaurierstatue in Fukui