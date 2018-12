Mehrere Verletzte bei Ausbruch des Ätnas

Eine Serie von Beben hat die Bewohner rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien in der Nacht auf Mittwoch aufgeschreckt. Der heftigste Erdstoß der Stärke 4,8 sorgte für Schäden an Gebäuden bei Catania. Mindestens vier Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. Seit Montag in der Früh erschütterten Hunderte leichtere und teils stärkere Beben die Region.

SN/APA/GIOVANNI ISOLINO Der Etna spuckt Rauch und Asche