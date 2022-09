Mensch, Queen! Königliche Regelbrüche

Elizabeth II. stand für Pflichterfüllung und Stabilität wie kaum jemand sonst. Selten, aber doch, pfiff sie aufs Protokoll.

Die Verbeugung

Im September 1997 war die Queen so unbeliebt wie nie. Lady Di war bei einem Unfall gestorben - die Queen reiste in ihr Sommerhaus und schwieg. Fünf Tage später kehrte sie nach London zurück und verneigte sich vor Dianas Sarg. Es sollte zeit ihres Lebens die einzige Verbeugung bleiben.

SN/ap Die Queen und Prinz Philip am 5. September 1997 im Blumenmeer für Diana vor dem Buckingham Palace.

Süß wie Marmelade

Zu ihrem 70. Thronjubiläum bewies die Queen Humor: In einem von der BBC produzierten Video nimmt sie im Buckingham-Palast an einem mit feinem Porzellan gedeckten Tisch mit der Kinderbuchfigur Paddington Bär Platz. Während der Teestunde zieht Paddington ein Marmeladebrot aus seinem Hut und bietet es der Queen an. Er habe immer eines dort versteckt. "Für Notfälle", sagt er. "Ich habe meines hier drin", verrät sie schelmisch und zieht ebenfalls eines aus ihrer Handtasche. Jetzt, nach ihrem Tod, legten viele Briten Marmeladebrote statt Blumen vor dem Palast ab.

SN/bbc Der Paddington Bär und die Queen beim gemeinsamen Teetrinken vor ein paar Monaten.

Der 007-Moment

Nicht einmal die Familie war eingeweiht: Zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012 war die Queen auf Mission mit James Bond. In einem Video holte Daniel Craig sie zur Eröffnung ab: Die Queen(-Stuntfrau) springt als Erste aus dem Helikopter und landet mit Fallschirm im Stadion. Ladies first.

SN/sn Die Queen und James Bond (Daniel Craig) 2012 auf dem roten Teppich, ihren Auftritt genossen auch die Corgis.

Am Steuer

Im Jahr 1998 besuchte der saudische Prinz und spätere König Abdullah die Queen auf ihrem Landsitz in Balmoral. Für eine gemeinsame Spritztour nahm nicht der Chauffeur, sondern die Queen auf dem Fahrersitz Platz. Zum ersten Mal in seinem Leben wurde der Prinz von einer Frau gefahren.

SN/www.imago-images.de Inkognito. 1998 fuhr die Queen den saudischen Prinzen und späteren König Abdullah.

Bitte nicht berühren

Laut Protokoll ist es verboten, die Queen zu berühren. Michelle Obama tat es trotzdem. Bei einem Empfang standen die beiden lang nebeneinander - mit drückenden Schuhen, wie sie sich gestanden. Da legte Obama den Arm um die Queen, die es ihr gleichtat.