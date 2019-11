Bei einer Explosion oder Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt sind am Freitag nach ersten Erkenntnissen vermutlich zwei Menschen verletzt worden. Bis zu 30 weitere Menschen säßen in einem Sicherheitsbereich unter Tage fest, sagte eine Polizeisprecherin in Halle.

SN/APA (dpa)/Sebastian Willnow Zu dem Unglück kam es in der Bergbaugrube Teutschenthal