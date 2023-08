Menschen in Kalifornien bei Tropensturm aus Flüssen gerettet

Der Pazifik-Tropensturm "Hilary" hat in Südkalifornien mit starken Regenfällen erste Flüsse über die Ufer treten lassen. So wurden in der Stadt San Diego nahe der Grenze zu Mexiko neun Menschen aus einem Flussbett gerettet, wie die örtliche Feuerwehr auf Twitter (X) am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. "Die Einsatzkräfte suchen noch nach weiteren Personen, die Hilfe benötigen", hieß es weiter.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Der Tropensturm 'Hilary' bringt in Kalifornien gro§e Probleme