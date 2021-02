Merkel verteidigt Entscheidung gegen Corona-Öffnungsplan

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entscheidung gegen einen festen Fahrplan für weitere Öffnungsschritte in der Coronakrise verteidigt. "Wir gehen sozusagen mit dem Virus in einen Kampf, das ist unser Gegner", sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag in Berlin. Am Mittwoch hatten sich Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer nach mehrstündigen Beratungen auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 7. März verständigt.

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Merkels Regierungserklärung im deutschen Bundestag