Messer- und Brandattacke in Zug in Tokio

In Japan hat ein als "Joker" beschriebener Messerangreifer in einem Zug Feuer gelegt und zu Halloween mindestens zehn Menschen verletzt. Die Polizei nahm den 24 Jährigen noch am Tatort fest, wie japanische Medien am Sonntagabend berichteten. Er soll in einem Abteil der Keio-Linie in Tokio mit einem Messer auf Passagiere losgegangen sein, eine ölartige Flüssigkeit vergossen und in Brand gesteckt haben. Ein älterer Mann wurde vom Messer getroffen und verlor das Bewusstsein.

SN/APA/JIJI PRESS/STR Als "Joker" verkleideter Mann stach zu Halloween um sich