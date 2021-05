Messerangriff auf Kinderkrippe in Brasilien - drei Kinder und zwei Betreuerinnen tot

Ein 18-Jähriger soll in einer Vorschule im Süden Brasiliens drei Kinder und zwei Betreuerinnen getötet haben. Er sei mit einem messerartigen Gegenstand in die Kinderkrippe "Aquarela" der kleinen Gemeinde Saudades im Bundesstaat Santa Catarina eingedrungen und habe auf die Anwesenden eingestochen, sagte der Sprecher der Militärpolizei der Region, Major Rafael Antonio da Silva, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Ein weiteres Kind sei verletzt worden.

SN/APA/AFP/Impresa do Povo/JOCIMAR Fünf Tote bei Angriff auf Vorschule in Brasilien