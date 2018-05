Messerangriff in Zug in Flensburg offenbar kein Terrorakt

Nach dem Messerangriff in einem Zug im schleswig-holsteinischen Flensburg gibt es bisher keine Erkenntnisse zu einem terroristischen Motiv. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, stach ein Mann am Mittwochabend während der Einfahrt des Intercitys in den Bahnhof der Stadt auf einen Fahrgast und eine Polizistin ein, die sich zufällig mit an Bord befand. Sie erschoss den Angreifer.

SN/APA (dpa)/Sebastian Iwersen Aufregung wegen einer Messerattacke