Messerattacke in Duisburg: Hinweise auf islamistisches Motiv

Eine Woche nach der Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg haben die Ermittler Hinweise auf ein islamistisches Motiv des 26-jährigen Tatverdächtigen. Das habe eine Auswertung des Mobiltelefons des syrischen Staatsangehörigen ergeben, teilte die Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am Dienstag mit, die in dem Fall auch die weiteren Ermittlungen übernahm. Der Mann hatte vier Menschen schwer verletzt und sitzt wegen Verdacht auf Mordversuch in Untersuchungshaft.

BILD: SN/IMAGO