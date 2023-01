Messerattacke in Zug: Ruf nach mehr Bahnpolizisten in Deutschland

An den Behörden gibt es Kritik, warum der Angreifer von Brokstedt trotz krimineller Karriere nicht längst abgeschoben war. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt das Vorgehen der Behörden mit dem Verdächtigen in Frage. Der staatenlose Palästinenser hätte längst abgeschoben werden müssen, sagte sie.

Nach der Messerattacke mit zwei toten Jugendlichen in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein kritisierte die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Umgang der Behörden mit dem zuvor mehrfach straffällig gewordenen Tatverdächtigen. Die Frage sei, ob die Bluttat, die am Mittwoch ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser begangen haben soll, hätte verhindert werden können. Aufgeklärt werden müsse, wie es habe sein können, "dass ein solcher Täter noch hier im Land war", sagte Faeser am Tatort in Brokstedt.

Der 33-Jährige war erst vor wenigen Tagen auf Beschluss des Landgerichts Hamburg aus der Justizvollzugsanstalt Billwerder entlassen worden, wo er wegen eines Gewaltdelikts in Untersuchungshaft saß, die aber nach einem Jahr aufgehoben wurde. Der Mann hatte einen subsidiären Schutzstatus, der seine Abschiebung verhinderte. Seit Juli 2021 war das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch die Zuwanderungsabteilung der Stadt Kiel darüber informiert, dass der Palästinenser seit seiner Einreise in Deutschland 2014 bereits mehrfach straffällig geworden war. Der subsidiäre Schutz sollte aberkannt werden, das war aber noch nicht erfolgt.

Als Konsequenz fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Polizisten und Sicherheitspersonal etwa an Bahnhöfen. "Die Bundespolizei ist an den Bahnhöfen zu schwach aufgestellt. Es fehlen 3000 Stellen", sagte Andreas Roßkopf, bei der Gewerkschaft zuständig für den Bereich Bundespolizei und Zoll, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch bei der Bahn müsse aufgestockt werden, mit Personal und mehr Kameras und besserer Beleuchtung. "Bahnhöfe dürfen nicht zu Angsträumen werden." Nach Angaben der Deutschen Bahn sind neben knapp 5500 Beamten und Beamtinnen der Bundespolizei rund 4300 Sicherheitskräfte rund um die Uhr an Bahnhöfen und in Zügen im Einsatz.

Ein "allgemeines Gefühl der Angst und der Verunsicherung" sieht Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien nach der Bluttat von Brokstedt. Die CDU-Politikerin sprach am Freitagmorgen in der Gewerblichen Schule der Stadt Neumünster, die die beiden Opfer besucht hatten, mit Lehrern und Schülern. "Das ganze Land trauert", sagte Prien. Sie habe sich davon überzeugen können, dass es an der Schule ein sehr gutes Kriseninterventionsteam gebe.