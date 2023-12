Messerattacke in Paris: Ein Toter und ein Verletzter

Bei einer womöglich islamistisch motivierten Messerattacke in der französischen Hauptstadt Paris sind ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstagabend aus Polizeikreisen weiter erfuhr, wurde der mutmaßliche Attentäter festgenommen. Er soll bei der Tat "Allah Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben, was aber nicht bestätigt ist. Innenminister Gérald Darmanin lobte auf X das "mutige" Eingreifen der Polizei.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin