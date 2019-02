Messerattacken auf zwei Frauen in Deutschland

Bei Messerangriffen sind zwei Frauen in Bayern und Niedersachsen schwer verletzt worden. Ein Täter fügte einer 21-Jährigen auf ihrem Nachhauseweg vom Feiern in Nürnberg mehrere Stiche in den Oberkörper zu. Die Ermittler nahmen nach einer Großfahndung einen jungen Mann fest. In Lingen im Emsland zogen zwei Männer eine 44-Jährige vom Fahrrad, stachen auf sie ein und verletzten sie ebenfalls schwer.

SN/APA (dpa)/Friedrich Einer der Angriffe ereignete sich in Nürnberg