Mexikaner feierten farbenfrohen Tag der Toten

Die Mexikaner haben den Tag der Toten gefeiert. Mit bunt geschmückten Hausaltären und orangefarbenen Blumen gedenken die Menschen am 1. und 2. November der Verstorbenen. Der Legende zufolge kehren die Seelen der Toten an diesen Tagen aus dem Jenseits zurück, um ihre Familien und Freunde zu besuchen. Zu den katholischen Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen werden die Friedhöfe mit Kerzen beleuchtet, Menschen verbringen die Nacht am Grab ihrer verstorbenen Angehörigen.

Besonders in indigenen Gemeinden des lateinamerikanischen Landes wie etwa in den Bundesstaaten Oaxaca und Michoacán wird der "Día de Muertos" als privates und gemeinschaftliches Fest mit großer Sorgfalt vorbereitet. 2008 nahm die UNESCO diese Verschmelzung von christlichen und indigenen Traditionen in die Liste des Immateriellen Weltkulturerbes auf.

Auf den Hausaltären werden Fotos der Verstorbenen und ihre Lieblingsspeisen platziert. Verziertes Papier ("papel picado"), Cempasúchil-Blumen, Zuckerschädel, Kerzen und Getränke gehören ebenfalls zu den Opfergaben. In Museen und auf Plätzen werden zudem große Altäre aufgebaut.

Bei der modernen Variante des Festes sind auch Kostüme und Make-up sehr beliebt. Die Menschen lassen sich als Totenköpfe oder mit floralen Mustern schminken. Die große Parade mit Umzugswagen, tanzenden Skeletten und Verkleideten steht am kommenden Samstag in der Hauptstadt Mexiko-Stadt an. Die Parade ist jedoch relativ neu: Sie ist einem Umzug aus dem James-Bond-Film "Spectre" aus dem Jahr 2015, der in Mexiko-Stadt gedreht wurde, nachempfunden.