Mexikanisches Paar soll mindestens zehn Frauen getötet haben

Ein Paar aus dem Zentrum von Mexiko soll mindestens zehn Frauen getötet haben. Die beiden wurden in der Stadt Ecatepec nahe Mexiko-Stadt geschnappt, als sie gerade menschliche Überreste in einem Kinderwagen transportierten, wie die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) mitteilte.

Das Paar räumte ein, mindestens zehn Frauen getötet zu haben. Die Leichen verscharrte das Paar zum Teil auf einer Brachfläche in der Nähe seines Hauses. Außerdem verkauften die Verdächtigten das Baby eines des Mordopfers. Laut den Aussagen des Paares fanden die Ermittler das Mädchen in dem Haus einer anderen Familie und brachten es zu seinen Angehörigen zurück. Auch die Personen, die das Kind gekauft hatten, wurden festgenommen. Der Bundesstaat Mexico rund um Mexiko-Stadt gilt als eine der gewalttätigsten Region des Landes. Seit Anfang des Jahres registrierten die Behörden dort über 1.400 Tötungsdelikte und 64 Frauenmorde. Quelle: Apa/Dpa