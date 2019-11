Mexiko-Stadt ruft wegen Gewalt an Frauen Notstand aus

In Mexiko-Stadt ist ein Notstand wegen Gewalt gegen Frauen erklärt worden. Dadurch werde das Problem sichtbarer, erklärte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Donnerstag in einer Mitteilung. "Jeder und jede in dieser Stadt muss STOP, SCHLUSS sagen." Sie werde alles in ihrer Macht tun, damit sich Frauen und Mädchen frei und sicher fühlen.

SN/APA (AFP)/STR Bürgermeisterin Sheinbaum will Frauen und Mädchen beschützen