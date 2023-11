Mexiko feierte Tag der Toten mit farbenfroher Parade

Wenige Tage nach den traditionellen Feiern zum Tag der Toten in Mexiko sind Festwagen und als Skelette verkleidete Menschen in einer Parade durch die Hauptstadt Mexiko-Stadt gezogen. Rund 4.000 Teilnehmer tanzten am Samstag (Ortszeit) durch die Straßen oder machten Musik, teils auf mit gebastelten Totenköpfen geschmückten Wagen. Viele Zuschauer sahen sich das farbenfrohe Spektakel vom Straßenrand an.

BILD: SN/APA/AFP/RODRIGO OROPEZA Tausende zogen durch die Hauptstadt