Das organisierte Verbrechen hat den Staat fest im Griff. Die Zahl der Morde ist auf 35.588 gestiegen. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es pro Jahr 386 Morde.

Es sind Gewalttaten wie diese, die für Entsetzen sorgen: Bei einem Massaker an einer Partygemeinde in Veracruz sterben 14 Menschen, darunter ein Baby. Überall im Land werden Bürgermeister und Journalisten niedergemetzelt, in den beliebten Ausgehvierteln von Mexiko-Stadt liefern sich Kriminelle ...