Milchstraße besitzt Masse von 960 Milliarden Sonnen

Die Milchstraße besitzt die Masse von 960 Milliarden Sonnen. Das hat ein Team um Ekta Patel von der University of Arizona in Tucson herausgefunden, das unsere Heimatgalaxie mit einer neuen Methode "gewogen" hat. Die Analyse wurde im Fachblatt "The Astrophysical Journal" präsentiert. Frühere Untersuchungen waren zu Werten zwischen 700 Milliarden und zwei Billionen Sonnenmassen gekommen.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Neue "Wiege"-Methode wurde angewendet