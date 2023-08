Militär soll Waldbrände in Kanada bekämpfen

Im Westen Kanadas haben Wind, Trockenheit und Hitze auch am Sonntag (Ortszeit) die Waldbrände weiter angefacht. In West Kelowna am See Okanagan im Süden der Provinz British Columbia sehe die Lage jedoch "endlich besser aus", sagte der dortige Feuerwehrchef Jason Brolund. In der Gemeinde wurden in einem Zeitraum von 24 Stunden keine weiteren Häuser mehr zerstört. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung in die Provinz zu entsenden.

BILD: SN/APA/AFP/DARREN HULL Waldbrände in Kanada wüten weiter