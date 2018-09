Militär übernahm Kontrolle über Polizei in Acapulco

In einer spektakulären Aktion hat das mexikanische Militär die Kontrolle über die vermutlich von Drogenkartellen unterwanderte Polizei in Acapulco übernommen. Bodentruppen stürmten am Dienstag mit Unterstützung aus der Luft das Polizeihauptquartier und nahmen drei ranghohe Beamte fest, wie ein Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats Guerrero mitteilte.

SN/APA (AFP)/FRANCISCO ROBLES Das mexikanische Militär greift hart durch