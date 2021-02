Milliardär vergibt für Raumflug drei Plätze für guten Zweck

Ein 37-jähriger US-Milliardär hat beim privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX einen Raumflug gebucht - und will die übrigen drei Plätze für den guten Zweck vergeben. Die "Inspiration4" betitelte Mission soll noch heuer starten, teilte SpaceX am Montag mit. In der Vergangenheit hatte die Firma selbst gesetzte Fristen aber wiederholt nicht eingehalten. Es wäre die erste Mission, bei der kein Teilnehmer ein bei einer Raumfahrtbehörde angestellter Profi-Astronaut ist.

SN/APA/LOCKHEED CORPORATION Für drei betuchte Herrschaften soll es mit ins Weltall gehen