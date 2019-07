Die Festnahme des 66-jährigen Jeffrey Epsteins in New York rückt nicht nur Trumps Arbeitsminister Alex Acosta ins Zwielicht.

Die Nachricht überraschte Donald Trump am Wochenende auf seinem Anwesen in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey. Nur eine Autostunde entfernt war am Flughafen Teterboro der Milliardär Jeffrey Epstein festgenommen worden, den Trump einst einen "fantastischen Kerl" nannte. Der 66-jährige Hedgefonds-Manager ...