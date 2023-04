Millionäre investieren in Afrikas Natur

Zehn Millionen US-Dollar sind das Einstiegsgebot bei der Auktion eines riesigen Nashornzuchtprojekts. Viele Vermögende lassen große Summen in den Naturschutz fließen.

Sie haben Unsummen in der privaten Wirtschaft verdient. Jetzt stecken private Philanthropen große Beträge in den Naturschutz in Afrika. Der südafrikanische Eigentümer des größten Nashornzuchtprojekts der Welt will seine Farm nun weitergeben: John Hume soll knapp 2000 Breitmaulnashörner auf seiner Ranch "Platinum Rhino" in Südafrika besitzen. Der Einstiegspreis der bis 1. Mai laufenden Auktion wurde auf zehn Millionen US-Dollar (9,5 Mill. Euro) angesetzt.

Viele Tier- und Umweltprojekte könnten ohne finanzstarke Privatinvestoren nicht finanziert werden, sagt Richard Vigne, Geschäftsführer ...