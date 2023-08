Nach einem Millionen-Diebstahl am Flughafen von Barcelona und einer langen Verfolgungsjagd sind in Spanien zwei Menschen festgenommen worden. Der Diebstahl habe sich am späten Mittwochabend ereignet, als ein Koffer vor dem Check-in-Schalter einer Airline mit Juwelen und Uhren im geschätzten Wert von achteinhalb Millionen Euro entwendet worden sei, berichteten die Zeitung "El País" und andere Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei.

Dank der Sicherheitskameras habe man schnell den Wagen identifizieren können, mit dem die Täter entkommen seien. Der Mann und die Frau seien nach einer Verfolgung über mehr als hundert Kilometer auf der Autobahn kurz vor der französischen Grenze gestoppt und festgenommen worden, hieß es. Der Koffer einer Luxusmarke, der unter anderem einen circa vier Millionen Euro teuren Ring sowie auch viele tausend Euro Bargeld beinhaltet habe, habe einer russischen Familie gehört, die im Airport El Prat für einen Flug nach Abu Dhabi habe einchecken wollen.