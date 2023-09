Millionen Menschen zu Klima-Protesten diese Woche erwartet

Rund um den Globus sind von Freitag bis Sonntag mehr als 400 Demonstrationen und Protestaktionen für mehr Klimaschutz geplant, zu denen Millionen Menschen erwartet werden. Gefordert wird ein möglichst schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie das Climate Action Network am Montag mitteilte. Die "historische Mobilisierung" richtet sich auch an den Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UNO-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTOPH SOEDER Auf der ganzen Welt sind Demos für mehr Klimaschutz geplant