Millionenbetrug mit Atemschutzmasken aufgedeckt

Eine deutsche Firma bestellte Ware vermeintlich in Asien und wurde professionell getäuscht. Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen, das in der Coronakrise auch dringend Schutzausrüstung braucht, zahlte für zehn Millionen Masken bereits 15 Millionen Euro im Voraus. Der betrogene Geschäftsführer schöpfte just Verdacht, als er sich nach einem Österreich-Urlaub in Bayern in häuslicher Quarantäne befand.

SN/apa Die Strafverfolgungsbehörden im benachbarten Bayern deckten in internationaler Zusammenarbeit einen Millionenbetrug mit nicht gelieferten Atemschutzmasken auf (Symbolbild).