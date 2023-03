Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter

Maskierte Männer mit Maschinenpistolen, ein ausgebremster und geplünderter Geldtransporter sowie brennende Fahrzeuge - in Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Überfall wie in einem Actionfilm abgespielt. Dabei erbeuteten die Räuber am Donnerstag an der Autobahn 20 bei Gützkow laut Polizei mehrere Millionen Euro. Die ausgeklügelte Vorbereitung der Tat und das Geschehen danach legten nahe, dass es sich um organisierte Kriminelle handelt.

BILD: SN/APA/DPA/FELIX GADEWOLZ Die Täter zündeten den Geldtransporter und Fluchtautos an