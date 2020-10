Millionengewinne im Lotto bleiben übrig

Kuriose Fälle im Ausland: In der Schweiz geht ein Millionengewinn im Lotto an gemeinnützige Zwecke, weil der Gewinner die Summe nicht abgerufen hatte. In einem ähnlichen Fall in Bayern hat sich ein Lottogewinner auch nach fast einem Jahr noch nicht gemeldet. In Österreich bleiben auch jedes Jahr einige Millionen Euro an Gewinnen im Topf. Die jeweilige Summe wird dann neu ausgespielt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Nicht alle Gewinne beim Lotto werden abgeholt, pro Jahr bleiben auch in Österreich einige Millionen Euro im Topf.