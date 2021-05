Millionengewinne und Kreuzfahrten: In den USA gibt es jetzt Anreize für Impfungen

Die Impfkampagne in den USA verliert an Schwung. Und das obwohl es Impfstoff in Hülle und Fülle gibt. Immer weniger Menschen wollen sich spritzen lassen. Das gefährdet die Eindämmung der Pandemie.

Millionengewinne, Freiflüge und Stipendien, kostenlose Taxifahrten sowie reichlich Freigetränke: In den USA werden von Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen zahlreiche Anreize geboten, um möglichst viele Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. Bislang haben gut 62 Prozent der rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Impfung bekommen. Doch viele zieren sich noch, obwohl es reichlich Impfstoff gibt und oft nicht mal mehr eine Terminvereinbarung nötig ist. Nun geht es darum, die Unentschlossenen, die Zögerer und die Impfskeptiker zu überzeugen. Sollte es nicht gelingen, einen Großteil von ihnen zu überzeugen, dürfte eine effektive Eindämmung der Pandemie in den USA scheitern. Dann drohen mehr Infektionen, Erkrankungen und Todesfälle. Auch würde die ersehnte Rückkehr zu einer gewissen Normalität - und die damit verbundene Erholung der weltgrößten Volkswirtschaft - gefährdet. Bei den Impfungen gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In urbanen Zentren wie zum Beispiel der Hauptstadt Washington haben bereits fast 70 Prozent der Bewohner mindestens die erste Impfung erhalten. In ländlich geprägten Staaten im Süden wie Mississippi hingegen liegt die Quote gerade mal bei rund 44 Prozent. Als Gründe der zäheren Impfkampagne auf dem Land führen Experte mehrere Faktoren an: In dünn besiedelten Gebieten kann sich Corona weniger bedrohlich anfühlen, zudem gehören viele Landbewohner eher zu den skeptischeren Bevölkerungsgruppen, sei es aus religiösen oder politischen Gründen.

Viele lassen sich von Falschinformationen abschrecken

In allen Bevölkerungsgruppen gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Nebenwirkungen fürchten. Das gilt besonders für Angehörige von Minderheiten, die oft schlechter bezahlte Jobs haben, die es nicht ermöglichen, sich bei Lohnfortzahlung krank zu melden. Zudem lassen sich viele Menschen durch Falschinformationen zur Sicherheit oder angeblichen Nebenwirkungen der Impfungen wie Verlust der Fruchtbarkeit und Impotenz abschrecken.

Viele Amerikaner unter 30 sind nach Umfragen mit Blick auf die Impfung noch unentschlossen. Für die Altersgruppe ist eine Erkrankung im Schnitt weniger gefährlich, viele warten daher ab. Die Unentschlossenen machen Experten etwas weniger Sorgen, denn sie können wohl - früher oder später - mit den richtigen Anreizen überzeugt werden. Schwieriger ist es, Impfskeptiker umzustimmen. Dazu gehören laut Experten viele evangelikale Christen, Republikaner und Angehörige von Minderheiten, insbesondere Schwarze und Latinos. Die beiden Minderheiten, die zusammen fast ein Drittel der US-Bevölkerung ausmachen, waren unter den am schwersten von Corona-Erkrankungen und Todesfällen betroffenen Gruppen. Aber sie hinken bei den Impfungen relativ zum Bevölkerungsanteil hinterher.

Viele Schwarze misstrauen Regierung und Gesundheitssystem, weil sie von beiden historisch betrachtet schlechter behandelt wurden als Weiße.

Für Unentschlossene gibt es inzwischen viele Anreize:

- Im Bundesstaat Ohio können Bürger, die mindestens die erste Impfdosis erhalten haben, bei einer Lotterie pro Woche eine Million US-Dollar gewinnen. Im Staat New York wurde für bestimmte Impfungen sogar eine Verlosung mit einem Hauptpreis von 5 Millionen Dollar ausgelobt. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien stehen insgesamt gut 116 Millionen Dollar für Impf-Anreize zur Verfügung, darunter zehn Hauptgewinne zu jeweils 1,5 Millionen Dollar.

- Die Apothekenkette CVS verlost unter Impflingen unter anderem 130 Geldpreise und 100 einwöchige Kreuzfahrten in der Karibik oder Europa. Auch fünf Reisen auf die Bermudas sind im Angebot.

- Der Bundesstaat West Virginia bietet allen Bürgern im Alter von 16 bis 35 Jahren als Belohnung für eine Corona-Impfung ein kostenloses Wertpapier in Höhe von 100 US-Dollar an.

- Mehrere Bundesstaaten verlosen großzügige Stipendien für öffentliche Universitäten, um Jugendliche zur Impfung zu bewegen.

- Viele Supermärkte, in denen sich in den USA häufig Apotheken befinden, versprechen Einkäufern fürs Impfen extra Rabatte. Viele Arbeitgeber locken ihre Mitarbeiter zudem mit einem Impf-Bonus.

- Die Taxi-Konkurrenten Uber und Lyft bieten bis zu einem bestimmten Preis im ganzen Land kostenlose Fahrten zur Impfung an. In Zusammenarbeit mit der Regierung bieten auch Dating-Apps wie Tinder, Hinge und OkCupid Anreize für Geimpfte.

- Viele Kommunen bieten bei den Impfungen Freigetränke, Snacks oder Tickets für Sportereignisse an. Vereinzelt wurden von Aktivisten sogar Joints an Geimpfte verteilt.

- Bei der Fluggesellschaft United können fünf Geimpfte und deren Partner ein Jahr lang Freiflüge in jeder Buchungsklasse gewinnen. Für 30 weitere Gewinner und deren Begleitung lockt ein Hin- und Rückflug zu jedem von der Airline angeflogenen Zielort.

- Wer zwei Wochen nach der abschließenden Impfung den vollen Schutz erreicht hat, muss Empfehlungen der Regierung zufolge in den allermeisten Situation keine Maske mehr tragen.