Millionenschaden bei Brand im Europapark Rust

Beim Brand im Europa-Park Rust ist am Samstagabend ein Millionenschaden entstanden. Genau zu beziffern sei dieser aber noch nicht, teilte eine Sprecherin des Vergnügungsparks am Sonntag mit. Wie die Polizei konnte auch sie zunächst nichts zur Ursache des Brandes sagen. Sieben Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Allesamt konnten sie bereits in häusliche Pflege entlassen werden.

SN/APA (dpa)/Christine Gertler Drei Feuerwehrleute wurden bei dem Brand verletzt