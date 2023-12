Millionenschaden bei Einbruch in Anselm Kiefers Lager

Unbekannte sind in ein Lager des in Frankreich lebenden deutschen Künstlers Anselm Kiefer eingebrochen und haben einen Schaden von mehr als einer Million Euro angerichtet. Die Einbrecher hätten ein monumentales Werk aus Blei zerstört, um das Metall zu stehlen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Auf Überwachungskameras seien vier Männer zu sehen, die das Stahlgitter durchtrennten, mit dem das Werk in dem Lager in Croissy-Beaubourg im Großraum Paris geschützt war.

BILD: SN/APA/AFP/JOEL SAGET Kiefer in der Vergangenheit schon mehrfach von Dieben heimgesucht