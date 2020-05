Millionenstadt in China wird weitgehend abgeschottet

In China haben die Behörden erneut eine Metropole wegen des Corona-Risikos weitgehend abgeschottet. Die gut vier Millionen Einwohner von Jilin im Nordosten des Landes dürfen die Stadt nur verlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können und sich in Quarantäne begeben, wie die Verwaltung am Mittwoch erklärte. Auch in Wuhan wurden zuvor neue Infektionen registriert.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Das Ansteckungsrisiko ist hoch