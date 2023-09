Millionenstrafe für britisches Bahnunternehmen nach Unfall

Drei Jahre nach einem tödlichen Zugunfall in Schottland muss ein Bahnunternehmen eine Millionenstrafe zahlen. Drei Menschen kamen ums Leben, als ein Zug nach heftigen Regenfällen im August 2020 entgleist war. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unglück nahe Stonehaven an der Ostküste verletzt. Gegen den Streckennetzbetreiber Network Rail wurde nun eine Strafe in Höhe von 6,7 Millionen Pfund (etwa 7,8 Millionen Euro) verhängt.

