Mindestens 100 Tote bei Sturzfluten in Afghanistan

Die Zahl der Toten nach heftigen Sturzfluten in Afghanistan ist auf mindestens 100 gestiegen. Zudem gebe es 250 Verletzte, teilte der Chef der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Ghulam Bahauddin, am Mittwoch mit. Die Rettungsarbeiten dauerten an, es gebe nicht genug Bagger für die Bergungsarbeiten. Noch könne man nicht abschließend sagen, wie viele Menschen den Fluten zum Opfer gefallen sind.

SN/APA (AFP)/SAHEL ARMAN Unter den Opfern befinden sich auch viele Kinder