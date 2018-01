Mindestens 13 Tote durch Schlammlawinen in Kalifornien

Bei Erdrutschen im US-Staat Kalifornien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien am Dienstag in Montecito nahe Los Angeles unter Haustrümmern und in Schlammmassen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Opferzahl könnte demnach noch weiter steigen. Die Feuerwehr suchte mit Hunden nach mehr als 20 Vermissten.

SN/AP Heftige Regenfälle hatten die Schlammlawine ausgelöst.