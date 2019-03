Mindestens 13 Tote nach Unwetter im Iran

Bei Unwettern und Überschwemmungen in mehreren iranischen Landesteilen hat es nach amtlichen Angaben mindestens 13 Tote und mehr als 40 Verletzte gegeben. Am heftigsten waren laut Medienberichten am Montag die Überschwemmungen in den Provinzen Golestan und Masandaran im Norden und in Fars im Süden des Iran.

SN/APA (fars)/ALI DEHGHAN Der Iran ist von einer Flutkatastrophe betroffen