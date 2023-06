Mindestens 13 Tote nach Wirbelsturm im Süden Brasiliens

Nach dem Durchzug eines tropischen Wirbelsturms sind im Süden Brasiliens mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Angaben der Behörden am Sonntag noch vermisst. Langanhaltende Regenfälle und starke Winde hatten am Donnerstag und Freitag in Dutzenden Gemeinden des Bundesstaates Rio Grande do Sul Schäden verursacht, darunter auch in der Hauptstadt des Bundesstaates, Porto Alegre.

BILD: SN/APA/JORNAL NH/PRISCILA CARVALHO Wirbelsturm zog Spur der Verwüstung