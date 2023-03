Mindestens 15 Tote bei Erdbeben in Ecuador und Peru

Bei einem schweren Erdbeben sind im Süden Ecuadors und im Norden Perus mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwölf der Toten durch einstürzende Wohnungen oder Gebäude in Ecuador stammten aus der Provinz El Oro an der Pazifikküste, zwei aus Azuay im Andenhochland, wie die ecuadorianische Zeitung "El Comercio" am Samstagabend (Ortszeit) berichtete. Eine Person starb in der Region Tumbes in Peru.

BILD: SN/APA/AFP/GLEEN SUAREZ Zahlreiche Gebäude wurden zerstört