Mindestens 15 Tote bei Fährunglück in Indonesien

Bei einem Fährunglück vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere würden noch im Meer vermisst, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Montag mit. Die Fähre mit etwa 40 Menschen an Bord sei in der Provinz Buton Tengah unterwegs gewesen, als sie gegen Mitternacht (Ortszeit) gekentert sei. Sechs Passagiere seien gerettet worden und würden im Krankenhaus behandelt.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Suchteams im Einsatz