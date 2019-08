Mindestens 15 Tote bei Schusswaffenangriff in El Paso

Bei dem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso sind laut US-Medienberichten mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, sagte dem Sender CBS News am Samstag, es gebe "zwischen 15 und 20" Toten.

SN/APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ