Mindestens 15 Tote nach Erdrutsch in Kolumbien

Nach einem Erdrutsch in Kolumbien infolge starken Regens ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als ein Dutzend gestiegen. Mindestens 15 Menschen kamen nach bisherigem Stand ums Leben, wie das Büro des Bürgermeisters von Pereira, Carlos Maya, am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Mindestens fünf weitere würden in der betroffenen Region im Zentrum des südamerikanischen Landes vermisst. Die Zeitung "El Espectador" berichtete sogar von mindestens 16 Toten.

SN/APA/AFP/Colombian army/HANDOUT Bergungsteams suchen nach Überlebenden