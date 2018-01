Mindestens 17 Tote bei Feuer in Fabrik in Indien

Bei einem Brand in einer Fabrik vor den Toren der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Samstag mindestens 17 Arbeiter ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach Angaben von Behördenvertretern im Keller einer dreistöckigen Plastikfabrik im Industriegebiet Bawana aus und breitete sich rasch in die oberen Stockwerke aus. Rund zwei Dutzend Arbeiter wurden von den Flammen eingeschlossen.

Die Feuerwehr benötigte zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Rettungskräfte bargen 17 Leichen aus dem Gebäude, wie Praveen Kumar, ein Vertreter der Rettungskräfte von Neu-Delhi, sagte. Zwei Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Das Schicksal der übrigen Arbeiter war zunächst unklar, die Suche nach ihnen dauerte an. Die meisten der Opfer starben durch Erstickung. Die Behörden vermuteten, dass das Fabriksgebäude auch zur Lagerung von Feuerwerkskörpern genutzt wurde. Ermittlungen zur Unglücksursache wurden eingeleitet. In Indien kommt es häufig zu tödlichen Unglücken an Arbeitsplätzen. In vielen Firmen gelten laxe Sicherheitsbestimmungen oder werden Vorschriften nicht umgesetzt. Erst im November waren bei einem Feuer in einer Plastikfabrik in der nordindischen Stadt Ludhiana 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Feuerwehrleute. (Apa/Ag.)