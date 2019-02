Mindestens 17 Tote bei Hotelbrand in Neu Delhi

Mindestens 17 Menschen sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Billig-Hotel im Zentrum der indischen Hauptstadt gestorben. Ein Kurzschluss in einem der oberen Stockwerke könnte der Grund für das Feuer in dem sechsstöckigen Gebäude gewesen sein. Eine Frau und ein Kind sprangen aus einem Fenster des Hotels und starben, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

SN/APA (AFP)/PRAKASH SINGH 17 Menschen starben bei dem Brand, 35 konnten gerettet werden